Mostre: 'La scultura, tante storie' di Marco Marchesini

(ANSA) - BOLOGNA, 03 MAR - Il Museo civico del Risorgimento di Bologna presenta dal 5 marzo al 10 aprile la rassegna espositiva 'La scultura, tante storie' dedicata a Marco Marchesini, a cura dello stesso Marchesini e di Roberto Martorelli, promossa in collaborazione con Associazione Amici della Certosa di Bologna, Bologna Servizi Cimiteriali, Comitato per Bologna Storico e Artistica e con il patrocinio di Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza onlus-Museo Tattile Anteros. Il progetto ripercorre la carriera dell'artista bolognese dagli esordi nei primi anni Sessanta ad oggi, documentandone la cifra stilistica attraverso i diversi linguaggi esplorati: la scultura monumentale, le piccole opere in bronzo e terracotta, le acqueforti e le medaglie. L'esposizione si inserisce in un ciclo di focus espositivi promossi dal Museo per valorizzare la produzione di artisti contemporanei che hanno realizzato creazioni funerarie nel Cimitero Monumentale della Certosa.

Marchesini è esponente dell'ultima generazione di artisti che si è confrontata con l'elaborazione plastica di temi trascendenti operando in modo non marginale nei cimiteri, quando la sensibilità devozionale della committenza per il culto della memoria dei defunti era ancora incline a impegnare risorse rilevanti per finanziare opere plastiche di pregio elevato. Da ricordare anche la collaborazione instaurata da Marchesini con l'Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza onlus - mediante le attività di ricerca condotte all'interno del Museo Tattile Anteros in ambito di progettazione e realizzazione di traduzioni tridimensionali della pittura - per il superamento della disabilità visiva nella fruizione e leggibilità del patrimonio artistico. Il metodo ideato rispetta fedelmente i valori di forma e composizione del dipinto originale, restituendone concetti spaziali e relazioni interne. (ANSA).