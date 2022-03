Mostre: 'La gentilezza della carta' prorogata al 30 aprile

(ANSA) - BOLOGNA, 03 MAR - E' stata prorogata al 30 aprile a Bologna la mostra 'La Gentilezza della Carta. La sostenibilità è bellezza', ideata e realizzata da Caterina Crepax per la Fondazione Fashion Research Italy. Il successo di pubblico ha spinto il cavalier Alberto Masotti, già presidente dello storico marchio La Perla, in accordo con l'artista, a prolungare di tre mesi l'esposizione che intende riflettere, attraverso la lente della bellezza, sul tema della sostenibilità. La mostra sarà accessibile su prenotazione ogni venerdì, sabato e domenica negli spazi della Fondazione: informazioni e prevendite sul sito www.mybologna.app/Ffri.

I 18 abiti-scultura, realizzati da Crepax in carta prodotta con il 100% di fibre riciclate dalla storica cartiera Cordenons, mettono in scena più di 60 soggetti grafici provenienti dal prezioso archivio di textile design che la Fondazione custodisce nei suoi caveaux e che mette a disposizione del mondo moda e interior design. Disegni tessili antichi e moderni di cui l'artista ha stravolto i connotati accostandoli in un equilibrio di forme e colori che dà vita al suo immaginario multiforme e onirico, dove decorativismi del mondo orientale sono accostati alle bellezze della natura o a grattacieli e mappe di città. Un universo senza fine di elementi d'ispirazione che, tra le mani della Crepax, si fondono per rinascere in forme nuove. La sua passione è infatti da sempre la carta, che, grazie alla fantasia e alla manualità ereditata dal padre, il celebre fumettista Guido Crepax, riesce a trasformare in vere e proprie opere d'arte. La mostra è stata realizzata in occasione dell'inaugurazione di Punto Sostenibilità, il più completo archivio italiano, sia fisico che digitale, di materiali tessili, accessori e soluzioni di packaging sostenibili per la moda. (ANSA).