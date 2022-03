Fiera Ragazzi, torna in presenza con 950 espositori

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - Torna in presenza la Bologna Children's Book Fair che nella 59/ma edizione, dal 21 al 24 marzo, avrà circa 950 espositori da oltre 85 paesi e regioni e ospite d'onore Sharjah, capitale mondiale del libro Unesco 2019-20. Nei padiglioni di BolognaFiere ad affiancare la Bcbf la prima edizione dal vivo di BolognaBookPlus - Bbplus, realizzata in collaborazione con Aie- Associazione Italiana Editori, e alla sorella Bologna Licensing Trade Fair | Kids - Bltfk. Una partecipazione che è molto superiore "a quanto ci saremmo aspettati. Tutti i continenti sono rappresentati, la risposta del settore è stata ed è sorprendente" spiega Elena Pasoli, Exhibition Manager di Bcbf.

"Abbiamo naturalmente il cuore pesante per quanto sta succedendo ed è con grande dolore che dobbiamo accettare l'assenza degli editori ucraini e russi" dice la Pasoli che alla presentazione della Bcbf ha annunciato però che "la Fiera sta lavorando per garantire una presenza ucraina alla Bologna Children's Book Fair, allestendo una mostra dedicata ai libri ucraini e chiedendo agli editori che saranno alla manifestazione di portare i loro libri ucraini pubblicati in traduzione nei loro Paesi".

Tra le novità di questa edizione la nascita di un Comics Corner dedicato agli editori internazionali di graphic novel, specializzati e non, e alle loro novità, che ha già stretto una partnership con Lucca Comics. Il Corner è anche un'area business focalizzata sull'incontro tra gli editori italiani di fumetti e gli editori esteri promossa da Ice-Agenzia e Maec. E nasce Spotlight Africa con un'area espositiva dedicata a editori, autori, illustratori e figure di spicco della scena editoriale africana.

Tra i convegni della fiera "Infanzie ai margini, una riflessione sulla promozione della lettura nelle aree più 'difficili'. E per la prima volta la Fiera accende i riflettori sui libri del BolognaRagazzi Award con una mostra che presenta, oltre ai vincitori e menzionati speciali, 100 libri selezionati tra i candidati in ogni categoria. Alla Bcbf sarà premiato poi il libro vincitore della nuova categoria del Premio Strega Ragazze e Ragazzi dedicata a graphic novel, fumetti, albi illustrati e senza parole, per lettori tra i 6 e i 13 anni. (ANSA).