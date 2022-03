Crolla capannone nel forlivese, travolti centinaia di maiali

(ANSA) - FORLÌ, 03 MAR - Poco dopo le cinque di questa mattina nel comune di Civitella di Romagna, frazione Giaggiolo, sull'Appennino forlivese, è improvvisamente crollata buona parte del tetto di un capannone di una azienda agricola che alleva maiali. Nella struttura c'erano centinaia di capi.

Sul posto sono giunte diverse squadre di vigili del fuoco provenienti dai comandi di Forlì e dalla vicina sezione di Rocca San Casciano. Sono in corso, utilizzando anche mezzi pesanti, le complesse operazioni di recupero degli animali ancora vivi e delle carcasse dei capi travolti dal crollo. Ancora da chiarire le cause che hanno provocato la caduta della copertura. Sul posto anche i carabinieri per le indagini del caso. (ANSA).