Covid: in E-R 2.300 nuovi casi, altri 19 morti

Nuovi casi di coronavirus in diminuzione, in linea coi giorni scorsi, in Emilia-Romagna, mentre per i ricoveri c'è un lieve aumento nelle terapie intensive. Altri 19 i decessi con Covid-19 registrati nel bollettino odierno della Regione, fra cui il più giovane un paziente di 63 anni nel Bolognese. Si sfiorano in regione i 16mila morti da inizio pandemia (15.959).

Si contano 2.304 contagi in più rispetto a ieri su un totale di 19.572 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive sono 69 (+6 rispetto a ieri), età media 64 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid sono 1.229 (-47 rispetto a ieri), età media 75 anni.