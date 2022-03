Basket: Daniel Hackett nuovo acquisto della Virtus Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 03 MAR - L'accordo era nell'aria e, adesso, arriva anche l'ufficialità: Daniel Hackett - uscito dal Cska di Mosca - è un giocatore della Virtus Bologna: l'intesa raggiunta con il play arriva al 30 giugno del 2024. Figlio d'arte - il padre è il giocatore americano Rudy Hackett - il neo-virtussino, 114 partite con la Nazionale, è cresciuto nelle giovanili di Pesaro, dove ha vissuto per lungo tempo prima di andare in America, vestendo la canotta della University of Southern California, e poi fare ritorno in Italia debuttando, come professionista, con la Benetton Treviso.

Nel corso della sua carriera ha vestito anche le maglie di Pesaro, Siena (con cui ha vinto Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa Italiana), Milano (con cui ha vinto uno Scudetto), Olympiacos (con cui ha vinto un campionato greco) e Bamberg, prima di trasferirsi al Cska di Mosca: con la squadra russa ha vinto due volte il campionato, una volta la Supercoppa di Russia e un Eurolega in finale con l'Efes nella stagione 2018-2019.

"Ringrazio il nostro presidente Massimo Zanetti per l'ennesima dimostrazione di disponibilità e generosità, che ha consentito alla nostra Società di acquisire le prestazioni sportive di Daniel Hackett - osserva l'amministratore delegato della Virtus, Luca Baraldi - quest'ultimo arrivo, dopo una complessa e difficile trattativa condotta ancora una volta con grande pazienza e abile maestria dal nostro direttore generale, Paolo Ronci, arricchisce il nutrito elenco di giocatori che rappresentano la migliore espressione del basket italiano sia in campo nazionale che internazionale. Sono sicuro - conclude l'ad della Vu Nera - che Daniel possa aggiungere quello spunto in più di carattere, necessario ad una squadra che è stata costruita per raggiungere importanti obiettivi sportivi".

(ANSA).