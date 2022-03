'Il Coro di Babele' inaugura stagione Ferrara Off

(ANSA) - FERRARA, 02 MAR - Parte sabato 5 marzo la stagione 2022 del Teatro Ferrara Off con lo spettacolo 'Il Coro di Babele' della compagnia palermitana Barbe à Papa, da tre settimane in residenza artistica e composta da attrici e attori under 35. La storia che verrà messa in scena da Chiara Buzzone, Federica D'Amore, Totò Galati, Roberta Giordano e Claudio Zappalà, che ne è anche il regista, è il racconto di tante voci che tessono un'unica storia, cinque racconti di altrettanti migranti, un canto melanconico e nostalgico ma anche divertente e irriverente. "È la storia di chi vive a Babele, la storia di chi lascia una casa per cercarne un'altra. Qualcosa di molto evocativo di ciò a cui stiamo assistendo in questo momento storico", spiegano gli artisti.

"Abbiamo lanciato alla fine dello scorso anno la chiamata OFFline per organizzare le attività del 2022", dice il direttore organizzativo Marco Sgarbi. "Hanno risposto oltre 400 realtà artistiche da tutta Italia, che abbiamo selezionato per proporre un ciclo di sei corsi on line, 10 corsi in presenza, una serie di 11 residenze artistiche che vedrà compagnie ospiti del teatro fino all'autunno, e la rassegna di spettacoli del Festival Bonsai andrà da aprile a giugno". L'offerta artistica, consultabile su www.ferraraoff.it, va dall'esplorazione delle forme di espressione del corpo e di sé, passando attraverso esperienze di movimento, per arrivare all'uso della voce, alla danza, oltre a scrittura, canto e tanto altro.

"Il Teatro Ferrara Off - sottolinea l'assessore alla cultura Marco Gulinelli - è una realtà storica che ha saputo innovarsi, ampliarsi, che manifesta forte attenzione non solo alla programmazione ma anche alla formazione e allo scambio culturale". La proposta artistica e culturale di Ferrara Off si è infatti moltiplicata, proponendo al pubblico sia di assistere agli spettacoli negli spazi storici del Baluardo della Montagna, sia di esserne parte partecipando ai corsi, oltre che di viverli in modo diffuso nella città, quando il Festival Bonsai tornerà a proporre sperimentazioni teatrali anche in altri luoghi di Ferrara. (ANSA).