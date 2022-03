Covid nella compagnia, rinviato spettacolo Virginia Raffaele

(ANSA) - BOLOGNA, 02 MAR - Lo spettacolo 'Samusà' di Virginia Raffaele, previsto il 3 e il 4 marzo al Teatro EuropAuditorium di Bologna, è stato rimandato a data da destinarsi "per casi di positività al test per il Covid 19 presenti all'interno della Compagnia". Lo ha reso noto la direzione del Teatro, che con la produzione sta lavorando alla riprogrammazione di 'Samusà'. A breve verranno comunicate le nuove date. Dopo il successo dello spettacolo 'Performance' del 2015 e anni intensi che l'hanno vista protagonista in tv di uno show e una serie televisiva tutti suoi, oltre alla conduzione del Festival di Sanremo 2019 e al doppiaggio di Morticia nel cartone animato 'La Famiglia Addams', Virginia Raffaele è tornata al suo primo amore, il teatro, con uno spettacolo completamente nuovo.

Il racconto di 'Samusà' si nutre dei ricordi dell'artista e di quel mondo fantastico in cui è ambientata la sua infanzia reale: il luna park. (ANSA).