Covid: 2.400 nuovi casi in E-R, calano i ricoverati

Sono 2.421 i nuovi casi di Coronavirus in Emilia-Romagna, su 19.283 tamponi, un dato in linea con quello degli ultimi giorni così come prosegue il trend in diminuzione dei ricoveri, mentre si contano altri 21 morti nelle ultime 24 ore. I pazienti nelle terapie intensive sono 63 (-2), l'età media è di 61,8 anni, mentre negli altri reparti Covid sono 1.276 (-76), età media 74,9 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 571 nuovi positivi più 57 nel circondario imolese, seguita da Modena (285). I casi attivi sono 31.991(-406), il 95,8% in isolamento a casa. I guariti sono invece 2.806. Tra i 21 morti, dieci sono stati registrati nel Bolognese.