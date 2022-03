'La merda' di Ceresoli torna al Teatro Duse di Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 01 MAR - A dieci anni dal debutto e dalla vittoria del Fringe Festival di Edimburgo nel 2012 per la migliore scrittura, il 3 marzo alle 21 torna per la quarta volta al Teatro Duse di Bologna lo spettacolo cult di Cristian Ceresoli, "La Merda", interpretato da Silvia Gallerano. Sola in scena, senza scenografie e senza abiti, Gallerano offre corpo e voce ad un poetico e disturbante flusso di coscienza sulla condizione umana, divenuto ormai una pietra miliare del teatro contemporaneo internazionale.

È enorme, infatti, il successo di pubblico e critica ottenuto in tutto il mondo, dall'Europa al Brasile, dall'Australia al Nord America. Uno spettacolo crudo e crudele che ha rotto i confini del teatro e, ad ogni replica, viene accolto come fosse un concerto rock. "La Merda" torna, quindi, alla sua dimensione live tour per festeggiare un decennio che, dalla vittoria dell'Oscar del teatro europeo, ha visto crescere un vero e proprio fenomeno artistico. In scena, Silvia Gallerano interpreta la bulimica e rivoltante confidenza pubblica di una giovane donna brutta che tenta con ostinazione, resistenza e coraggio di aprirsi un varco nella società. (ANSA).