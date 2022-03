Covid: prosegue il calo dei ricoveri in E-R, ancora 14 morti

Sono 1.495 i nuovi casi di positività al Coronavirus individuati, nelle ultime 24 ore, in Emilia-Romagna, sulla base di oltre 23mila tamponi. Si contano ancora 14 morti. Prosegue sia il calo dei casi attivi (scesi a 32.401) sia quello dei ricoveri: in terapia intensiva ci sono infatti 65 pazienti (11 in meno rispetto a ieri), 34 dei quali non vaccinati, mentre negli altri reparti Covid i positivi sono 1.352, 70 in meno di ieri. Intanto è cominciata, anche in Emilia-Romagna, la somministrazione della quarta dose alle persone con fragilità, dai 12 anni in su, che abbiano già completato il ciclo vaccinale primario con tre dosi. In tutta la regione tra prenotazioni ed sms inviati si arriva a oltre 14mila, e sono più di 1.100 le somministrazioni di oggi.