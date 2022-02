Mostre: Cotecchia reinterpreta Dalla con dieci opere inedite

La produzione artistica di Lucio Dalla è il filo conduttore della mostra 'A volte basta una canzone. 10 canzoni in mostra', del pittore Antonio Cotecchia, che sarà ospitata negli spazi espositivi dell'Assemblea legislativa, a Bologna, dal 3 al 15 marzo. È inoltre prevista un'apertura straordinaria, fino alle 20 di venerdì 4 marzo, giorno in cui nacque nel 1943 il cantautore bolognese, di cui martedì ricorre il decennale della scomparsa.

"Questa mostra racchiude un affascinante percorso artistico e sensoriale - commenta la presidente dell'Assemblea Emma Petitti - Le originali creazioni pittoriche di Cotecchia ci immergono nell'intramontabile produzione musicale di Lucio Dalla, uno dei cantautori italiani più amati e apprezzati di sempre. Ringrazio questo bravissimo pittore, piacentino d'adozione, per aver messo il suo progetto a disposizione dell'Assemblea legislativa, da sempre attenta alla valorizzazione degli artisti dei nostri territori". Nell'esposizione sono proposte dieci opere inedite attraverso le quali Cotecchia reinterpreta altrettanti brani di Dalla.

"Com'è profondo il mare", "Felicità" e "Henna" sono alcuni dei titoli scelti fra l'ampia discografia dell'artista. Temi quali la decadenza della natura umana, la guerra e l'individualismo, interpretati da Dalla, diventano per Cotecchia l'occasione per affrontare problematiche di attualità come la crisi ambientale, gli impatti negativi della tecnologia sulla socialità e il dramma delle migrazioni forzate. La mostra sarà visitabile dalle 9 alle 18 (chiuso sabato e festivi) con ingresso libero. I visitatori possono accedere su prenotazione scrivendo alla mail gabinettopresidenteal@regione.emilia-romagna.it o telefonando al numero 051-5275427. (ANSA).