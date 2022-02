Covid: 1.500 nuovi casi e 22 morti in Emilia-Romagna

Sono 1.521 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna con 10.162 tamponi, mentre si contano altri 22 morti e i ricoveri sono oggi in lieve rialzo. I pazienti ricoverati nelle terapie intensive sono 76 (+1), 41 non vaccinati, mentre negli altri reparti Covid sono 1.422 (+29), età media 74,8 anni.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 287 nuovi casi più 39 dell'Imolese, seguita da Modena (214). I casi attivi sono 34.015 (-2.539), il 95,6% in isolamento a casa. I guariti sono 4.038 e tra i 22 deceduti c'è anche una 54enne del Ravennate.

Da oggi partono le somministrazioni del vaccino di Novavax che, secondo le indicazioni del ministero della Salute, deve essere utilizzato esclusivamente per la vaccinazione a ciclo primario delle persone dai 18 anni in su non ancora vaccinate.

Le prenotazioni sono iniziate sabato e ad oggi sono 850. Sempre sabato, nell'Open day regionale per l'età 5-19 anni sono state fatte 2.596 vaccinazioni da Piacenza a Rimini. (ANSA).