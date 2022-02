Covid: 2.194 nuovi casi in E-R, calano i ricoverati

Sono 2.194 i nuovi casi di Coronavirus in Emilia-Romagna, su 14.202 tamponi, prosegue il calo dei ricoveri e diminuisce il numero dei morti, nove registrati nelle ultime 24 ore.

I pazienti attualmente in terapia intensiva sono 75 (-4), 42 non vaccinati, negli altri reparti Covid sono 1.393 (-14), età media 74,6 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 635 nuovi casi più 72 dell'Imolese, seguita da Reggio Emilia (255). I casi attivi sono 36.556 (-1.826), il 95,9% in isolamento a casa. I guariti sono 4.011, mentre tra i deceduti c'è anche una donna di 44 anni nella provincia di Forlì-Cesena. (ANSA).