Ucraina: Auditorium Toscanini con led gialli e azzurri

Nuovi fari led, con i colori giallo e azzurro della bandiera ucraina, sono stati posizionati all'Auditorium Paganini di Parma, nel corso del concerto della sera del 25 febbraio, organizzato dalla Fondazione Arturo Toscanini. "La grave situazione che riguarda l'est Europa ci chiama a unirsi alle numerose manifestazioni di solidarietà al popolo ucraino nondimeno a ribadire la condanna verso qualunque episodio di guerra come espresso dall'art.11 della Costituzione Italiana", spiega la Fondazione.

Assieme al programma di sala è stato distribuito un foglio con un passo tratto da una lettera di Arturo Toscanini del 1938, oltre all'articolo 11 della Costituzione Italiana. "Affondamenti di navi e sparizioni di vite umane... Dio mio! questa guerra orribile - sorda - vile -inumana chi sa quando cesserà e come finirà... Non ci saranno né vinti - né vincitori ma infiniti lutti miseria e odio maggiore. E penso che non potrò tornare, non solo in Italia, ma neppure in Europa. Questo pensiero è sufficiente per distruggere il sonno, la veglia e farmi desiderare di sparire dalla faccia della terra...", scriveva il maestro. (ANSA).