Segue e molesta una coetanea, arrestato adolescente a Bologna

Ha avvicinato una giovane sua coetanea, entrambi hanno tra i 16 e i 17 anni, e l'ha molestata.

E' accaduto ieri sera, intorno alle 20, vicino al parco Nicholas Green a due passi dalla Certosa di Bologna e la polizia ha arrestato il minore, incensurato, per violenza sessuale. In base a quanto accertato dalle indagini, mentre la ragazza stava rientrando a casa è stata avvicinata dal giovane che, in sella alla bici e con un cappuccio in testa, la stava seguendo. Ha tentato di molestarla e, quando la ragazza si è allontanata, l'ha raggiunta e, hanno ricostruito gli agenti, ha cercato di immobilizzarla dicendole che voleva avere un rapporto sessuale con lei. La vittima si è liberata per la seconda volta e ha ricevuto la chiamata del padre che l'ha contattata non vedendola ancora rientrare a casa. Dopo avere saputo quello che stava succedendo, l'uomo ha raggiunto la figlia e ha anche intravisto il giovane che era ancora in zona. Una donna, che passava vicino al parco, dopo aver parlato con padre e figlia ha chiamato il 113. Le pattuglie del commissariato Santa Viola e dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno raggiunto il padre e la figlia, hanno arrestato il minorenne per violenza sessuale e lo hanno accompagnato all'istituto penale minorile del Pratello. (ANSA).