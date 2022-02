Molesta bambina in un centro commerciale, arrestato 34enne

I carabinieri, come disposto dal Gip, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un dipendente di un centro commerciale di Bologna, un 34enne originario del Bangladesh, accusato di atti sessuali con un minorenne. Nel suo smartphone, durante gli accertamenti, è stato trovato materiale pedopornografico.

Nel tardo pomeriggio del 29 gennaio, infatti, secondo quanto accertato dalle indagini coordinate dalla Procura, l'uomo ha avvicinato una bambina di sette anni che, mentre la madre faceva acquisti in un negozio della galleria commerciale, si era allontanata e stava raggiungendo un'area giochi. In base a quanto ricostruito, il 34enne l'ha trascinata in un magazzino e l'ha pesantemente molestata, riempiendole poi le tasche della giacca di biscotti e facendole indossare una mascherina diversa rispetto a quella che aveva. La madre, quando non ha visto la figlia, l'ha subito cercata trovandola, poco distante, con gli abiti in disordine e una mascherina nuova. La bambina ha raccontato quanto accaduto alla madre che ha immediatamente allertato il 112. Ascoltando diverse testimonianze e raccogliendo tutti gli elementi, i carabinieri hanno individuato il dipendente, che ha avvicinato la bambina durante la pausa caffè, e che mercoledì è stato arrestato. (ANSA).