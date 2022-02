Fotografia: Riaperture, festival Ferrara torna in primavera

(ANSA) - FERRARA, 25 FEB - Dopo l'apertura straordinaria dello scorso anno, per la sesta edizione 'Riaperture PhotoFestival Ferrara' torna al consueto appuntamento primaverile, dal 13 al 29 maggio, all'insegna del 'Viaggio'. Per tre weekend il pubblico potrà viaggiare alla scoperta delle sedi del Festival con gli scatti firmati da grandi nomi e da giovani talenti della fotografia contemporanea.

Anche quest'anno il festival sviluppa il progetto di ricerca espressiva su un duplice binario: la riapertura di spazi dimenticati della città e di 'quesiti sopiti' che le immagini andranno a smuovere, con l'obiettivo di creare una connessione diretta tra spazio urbano e fotografia. Oltre alle mostre si potrà partecipare a workshop, a talk e ad Archivio Mobile Italiano. Si parlerà di 'Viaggio' in tutte le forme, mezzi e declinazioni possibili: che sia reale, immaginario, nello spazio, nel tempo e anche di fantasia. Dopo un periodo di deprivazioni, limitazioni e sedentarietà, 'Riaperture' - spiega il direttore artistico Giacomo Brini - "intraprende il percorso verso un ritorno alla normalità, celebrando il viaggio come esercizio di meraviglia, da effettuare realmente, senza però dimenticare l'esperienza introspettiva che la distanza ha imposto a ognuno di noi, costringendoci a viaggiare con la mente, guardando fuori dalla finestra o passeggiando per strade virtuali dentro a un monitor".

Come di consueto, il Festival propone un concorso fotografico nazionale che, per l'occasione, intende indagare il tema del 'Viaggio' attraverso l'obiettivo di autodidatti, appassionati, fotografi emergenti e professionisti. Tutti i partecipanti potranno presentare un singolo scatto o un intero progetto fotografico entro il 20 aprile. I vincitori di ciascuna categoria avranno l'opportunità di esporre i lavori in una mostra collettiva all'interno del circuito ufficiale di 'Riaperture'. (ANSA).