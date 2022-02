Cento anni di Pasolini a Bologna, la città celebra l'artista

(ANSA) - BOLOGNA, 25 FEB - "La città di Bologna come un grande testo pasoliniano in cui sfogliare le sue visioni e tutto ciò che la sua grandissima opera ci lascia". La delegata alla Cultura dell'area metropolitana, Elena Di Gioia, presenta così il programma con cui la città celebrerà, dal 5 marzo a ottobre, il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini (5 marzo 1922). Il Comune ha organizzato 'PPP. 100 anni di Pasolini a Bologna': oltre cento eventi suddivisi tra passeggiate, spettacoli, visite guidate, mostre, concerti, residenze artistiche e anche una partita di calcio dedicata a uno dei più influenti e versatili intellettuali italiani del Novecento. Il Bologna calcio omaggerà infatti l'artista, tifoso rossoblù, con video e immagini prima della partita in casa contro il Torino del 6 marzo. Tra le iniziative legate alla passione di Pasolini per il gioco è prevista anche la partita-spettacolo 'Stukas', organizzata dalla compagnia Saveria Project.

Dal 5 marzo a ottobre, inoltre, in dieci luoghi della città saranno esposte immagini dello scrittore. Dalla casa natale di via Borgonuovo alla libreria Nanni in via de' Musei, dal portico dei Servi a quello di via de Coubertin allo stadio Dall'Ara. Il 5 marzo inizieranno le visite guidate gratuite, promosse dal Comune in collaborazione con Bologna Welcome. Lo stesso giorno lo scrittore Enrico Brizzi, con il gruppo 'Psicoatleti', omaggerà Pasolini con una passeggiata d'autore. Tra le mostre principali - oltre a 'Pasolini '42. La formazione bolognese di un giovane intellettuale', all'Archiginnasio fino al 19 marzo - quella che inaugurerà il nuovo spazio espositivo del sottopasso di piazza Re Enzo, il primo marzo, dal titolo 'Pier Paolo Pasolini. Folgorazioni figurative'. La Cineteca gli dedicherà il mese di marzo, con le proiezioni di 13 suoi film e incontri con Marco Bellocchio, Ascanio Celestini e Alice Rohrwacher.

Celestini porterà in scena all'Arena del Sole, a marzo, 'Museo Pasolini'; lo ricorderà anche l'orchestra del teatro Comunale, il 28 aprile, con lo spettacolo 'Poesia in forma di rosa' all'Auditorium Manzoni. (ANSA).