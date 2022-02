Mostre: 'Frida Kahlo-The Experience' prorogata al 29 aprile

(ANSA) - BOLOGNA, 24 FEB - E' stata prorogata fino al 29 aprile (dal 27 febbraio) 'Frida Kahlo. The Experience - Ojos que no ven corazón que no siente', mostra evento a Palazzo Belloni di Bologna che rivela uno sguardo intimo e privato sull'artista più conosciuta e amata del Messico. Per la crescente affluenza di pubblico la mostra sarà aperta anche il martedì, mentre il percorso si arricchisce di nuovi approfondimenti multimediali VR con un viaggio virtuale immersivo nel mondo di Frida e di Casa Azul grazie al supporto di ultimissima generazione degli Oculus Quest2.

L'esposizione, curata da Alejandra López, presenta la vita di Frida Kahlo, caratterizzata da una difficile condizione fisica e al tempo stesso dalla forte capacità di reazione e resilienza di fronte alle avversità. Una donna forte, indipendente, sperimentatrice e rivoluzionaria, che ha saputo trasformare la sua immobilità in opportunità e la sua sofferenza in un'energia che l'ha resa una vera icona del mondo contemporaneo. La mostra indaga tutte le fasi della vita dell'artista, con una selezione unica di fotografie: l'infanzia, seguita dalla giovinezza dove manifesta la sua ribellione vestendosi con abiti da uomo, l'incontro con l'amore della sua vita, Diego Rivera, fino alla sua sfortunata morte. Proprio sul rapporto con Diego si concentra il documentario di Sky Arte, media partner dell'esposizione, dal titolo "Artists in Love", una delle parti espositive che riscuote maggior successo tra i visitatori, insieme al corridoio "Viva La Vida", set naturale per i selfie.

Lungo il percorso sono presenti anche le ricostruzioni degli ambienti cari all'artista: la camera da letto e lo studio di Casa Azul. A completare l'ambientazione, gli abiti e i monili e le riproduzioni di quanto indossato da Frida.

La mostra si arricchisce per la proroga di una nuova area VR: indossato l'oculus Quest2 il pubblico potrà osservare e visitare Casa Azul da protagonista, un'esperienza frutto del team di programmatori della Next Exhibition, presentata per la prima volta a Madrid nell'analoga mostra sulla Kahlo a Palacio Neptuno. (ANSA).