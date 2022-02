E' morta Donatella Ruini, sorella del cardinale

È morta a 85 anni Donatella Ruini, sorella del cardinale Camillo Ruini, ex presidente della Cei. Professoressa di latino per oltre vent'anni al liceo Lazzaro Spallanzani di Reggio Emilia, si è spenta all'ospedale Santa Maria Nuova della città emiliana. Ad annunciarlo è la Diocesi di Reggio Emilia tramite una nota stampa, con la quale il vicario generale monsignor Alberto Nicelli esprime le condoglianze al fratello porporato, a nome del neo vescovo di Reggio Emilia, Giacomo Morandi, dell'amministratore apostolico Massimo Camisasca e del vescovo emerito Adriano Caprioli.

Venerdì mattina alle 10 i funerali in cattedrale a Reggio Emilia, presieduti da monsignor Luciano Monari, vescovo emerito di Brescia. Ruini - nata a Sassuolo, nel Modenese - sarà sepolta nel cimitero di famiglia a Dinazzano di Casalgrande. (ANSA).