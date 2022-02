Gazebo anagrafe di Rimini imbrattato da scritte No vax

Nella notte tra venerdì e sabato scorsi il gazebo dell'Anagrafe comunale di Rimini, in via Caduti di Marzabotto, è stato imbrattato da scritte No vax. A renderlo noto oggi è il Comune. "Lo Stato che ricatta è criminale", "No al green pass", "No al vaccino", le scritte realizzate dai vandali. Il gesto è stato compiuto sulla tensostruttura in cui vengono effettuati giornalmente i controlli della certificazione verde nei confronti dei cittadini che devono accedere agli spazi dell'anagrafe.

Questa mattina è intervenuta una ditta di Bologna per la pulizia. L'imbrattatura è ora al vaglio delle forze dell'ordine, impegnate nell'attività di identificazione dei responsabili di quello che l'amministrazione comunale ha definito un "vergognoso accaduto". (ANSA).