Basket: Ita Airways diventa sponsor della nazionale italiana

(ANSA) - BOLOGNA, 22 FEB - "Lo sport è il vero trampolino di decollo dell'Italia e vogliamo essere all'altezza dei nostri atleti". Giovanni Perosino, chief marketing di Ita Airways, annuncia così la partnership tra la compagnia aerea di bandiera e la Federazione italiana di pallacanestro (Fip), presentata questa mattina al Paladozza di Bologna. Si tratta della prima sponsorizzazione nello sport per Ita Airways, il cui logo sarà presente per i prossimi tre anni sulla canotta della nazionale.

Durante la presentazione sono state ricordate le prossime tappe delle nazionali maschili e femminili. Si parte dalle qualificazioni per i Mondiali del 2023 in Giappone, Filippine e Indonesia, con l'Italbasket impegnata questa settimana contro l'Islanda, giovedì sera in trasferta e domenica sera in casa, proprio al Paladozza. Poi l'Eurobasket, a settembre 2022, a Milano. L'obiettivo principale però restano le Olimpiadi del 2024 di Parigi.

"Per arrivarci bisogna vincere tutte le partite - commenta Giovanni Petrucci, presidente della Fip - è il sogno di ogni atleta e solo chi indossa la maglia azzurra può diventare un mito". Presente alla conferenza stampa la nazionale italiana maschile di basket e la rappresentativa femminile della pallacanestro tre contro tre, reduce dalla partecipazione ai Giochi di Tokyo.

"Ora ci sono due partite che saranno molto complicate - ha detto Amedeo Della Valle, capitano degli azzurri - giocare qua a Bologna sarà un'emozione grande, ho avuto la fortuna di giocare al Paladozza pieno contro la Polonia, speriamo di ripeterci e di regalare una vittoria ai nostri tifosi". (ANSA).