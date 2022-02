Teatro: 'Serata Surrealista' inaugura stagione Abc a Bologna

Riprende la programmazione del Teatro dell'Abc all'ex Cinema di Porta Castiglione, a Bologna, con 14 serate di teatro, cinema, musica, letteratura e performance a cadenza settimanale, fino al 18 maggio. Primo appuntamento mercoledì 23 febbraio con la 'Serata Surrealista' a cura di Paolo 'Fiore' Angelini e di ArteSettima, collettivo di giovanissimi uniti dalla passione per il cinema e fondatori di un blog di critica cinematografica (www. artesettima.it): proiezioni e letture surrealiste - Breton, Dalì, Duchamp, Buñuel - con sonorizzazioni live animeranno la performance.

Il collettivo porterà in scena una 'Lettura Surrealista del Manifesto Surrealista' di André Breton, con installazioni sonore a cura di Sara Parrotta, installazioni video a cura di Gianluca Lovreglio e installazioni luminose a cura di Corrado Zito. La serata proseguirà poi con la proiezione di 'Destino', cortometraggio animato uscito nel 2003 per la Walt Disney, da un'idea nata nel 1945 dallo stesso Disney insieme a Salvador Dalì, il racconto della tragica storia d'amore tra il dio Chronos e una principessa. Sarà poi la volta di 'Un chien andalou' (1929), opera di esordio di Luis Buñuel sceneggiato con lo stesso Dalì, corrispettivo filmico del manifesto surrealista di Breton. Infine 'Anemic Cinema' (1925) di Marcel Duchamp, prodotto di una ricerca sulla cinetica delle forme realizzata dall'artista assieme all'amico Man Ray.

L'appuntamento successivo è sabato 5 marzo, compleanno di Pier Paolo Pasolini del quale si celebra quest'anno il centenario, con lo spettacolo "Bagni di polvere" di Traverso Teatro, a cura di Gianni Marras, un'immersione nella Roma dei 'Ragazzi di vita'. La stagione si apre idealmente nel segno delle nuove generazioni: Abc Arte Bologna Cultura ha infatti deciso di includere nella programmazione proposte provenienti da giovani attori, musicisti e performer, che saranno protagonisti di alcune serate. (ANSA).