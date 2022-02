Si schianta con la moto, muore 57enne nel Riminese

(ANSA) - RIMINI, 21 FEB - Un incidente mortale si è verificato oggi pomeriggio a San Giovanni in Marignano, nel Riminese. Un uomo di 57 anni si è schiantato con la propria moto contro un albero è ha perso la vita. Verso le 17 il motociclista procedeva lungo via Cassandro, una strada secondaria di campagna al confine tra la Romagna e le Marche. In base alle prime informazioni, il 57enne a un certo punto, dove la strada piega a sinistra, è uscito a destra della carreggiata andando a finire contro l'ostacolo.

Il centauro è stato sbalzato a terra e l'impatto gli sarebbe risultato fatale. Da una prima ricostruzione della dinamica dell'incidente, pare che il mezzo procedesse a velocità piuttosto sostenuta. Il fondo parzialmente scivoloso potrebbe avere contribuito alla perdita di controllo della moto.

Sul posto sono accorsi un'ambulanza e un'auto medicalizzata, ma per il 57enne non c'è stato nulla da fare. Dalle prime informazioni la vittima sarebbe della zona. Sul posto è giunta anche la polizia locale per i rilievi di rito. (ANSA).