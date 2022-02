Sarà beatificato prete ucciso da ex partigiani a Modena

(ANSA) - MODENA, 21 FEB - Don Luigi Lenzini, ucciso da ex partigiani nel 1945 a Crocette di Pavullo, sull'Appennino Modenese, sarà beatificato a Modena il 28 maggio, nel 141/o anniversario della sua nascita. Ad annunciarlo è l'arcidiocesi di Modena e Nonantola. "La beatificazione - rende noto l'arcivescovo Erio Castellucci - si terrà in Piazza Grande a Modena, alle 16, nel corso della messa presieduta dal cardinale Marcello Semeraro, prefetto della congregazione delle cause dei santi, rappresentante del Santo Padre".

Nella chiesa di Crocette, luogo dell'uccisione, don Lenzini avrà una nuova sepoltura: è stato infatti presentato il progetto per custodirne le spoglie, ora contenute nella parete laterale destra, sotto l'immagine della Madonna, in un pilastro in marmo bianco. (ANSA).