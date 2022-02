Musica: omaggio a Myslivecek sull'asse Bologna-Praga

(ANSA) - BOLOGNA, 21 FEB - Frutto di una coproduzione tra Teatro del Baraccano di Bologna, Ambasciata della Repubblica Ceca, Centro Ceco di Roma e Associazione italo-ceca di Lucerna, mercoledì 23 febbraio alle 20,30 la rassegna Musica Insieme in Ateneo ospita nel suo quinto appuntamento al DamsLab Auditorium di Piazzetta Pasolini a Bologna, un concerto dei fiati dell'Orchestra del Baraccano diretti da Giambattista Giocoli.

Il programma ripercorre il legame fra Bologna e Praga attraverso la figura di Josef Myslivecek, noto in Italia come "il divino Boemo" e Accademico Filarmonico proprio a Bologna dove incontrò il giovane Mozart, che lo considerava un importante modello per la propria formazione. In locandina quindi i primi due dei tre Ottetti per fiati di Myslivecek, in cui si notano la ricchezza melodica e gli intrecci fra gli strumenti, trattati tutti e otto come solisti di pari rango. A completare il programma l'opera forse più celebre per questa formazione, l'Ottetto di Ludwig van Beethoven, nato nel 1792 sulla scia delle brillanti serenate per fiati del tardo Settecento. Fondata nel 2013 da Giambattista Giocoli, direttore artistico del Teatro del Baraccano, l'Orchestra è protagonista di numerose iniziative e nuove produzioni di teatro musicale da camera, ottenendo un largo consenso di pubblico come la scorsa estate nell'ampio progetto dedicato al concittadino Ottorino Respighi. Per avvicinare i giovani alla grande musica e stimolare la loro partecipazione ai concerti, Musica Insieme in Ateneo di quest'anno ha introdotto un contest pubblico, reperibile sul sito internet e sui profili social ufficiali della Fondazione (@musica_insieme_bologna per Instagram e Fondazione Musica Insieme per Facebook): in palio c'è un abbonamento alla prossima Stagione de I Concerti 2022/2023.

(ANSA).