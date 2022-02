Covid: meno di tremila casi in E-R, ancora 15 morti

(ANSA) - BOLOGNA, 20 FEB - Scendono sotto i tremila i casi di positività al Coronavirus registrati in 24 ore in Emilia-Romagna e mentre calano ancora i pazienti ricoverati, si contano 15 morti, di età compresa fra i 75 e i 95 anni.

I nuovi contagi sono infatti 2.942, individuati sulla base di oltre 18mila tamponi. Con l'aumento delle guarigioni calano i casi attivi: sono 53.099, in Emilia-Romagna le persone attualmente positive, il 96,8% dei quali in isolamento domiciliare. In terapia intensiva c'è un paziente in più di ieri (95, 50 dei quali non vaccinati), mentre negli altri reparti Covid i degenti sono 1.719, 25 in meno di ieri. (ANSA).