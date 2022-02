Due milioni per restauro auditorium Conservatorio a Ferrara

È stato siglato il finanziamento per l'avvio dei lavori dell'Auditorium del Conservatorio Frescobaldi di Ferrara: in uno studio notarile a Roma il direttore del Conservatorio, Fernando Scafati, ha firmato l'atto che prevede il finanziamento ministeriale di due milioni per i lavori all'Auditorium, alla presenza di un funzionario della Cassa depositi e prestiti. Dopo gli adempimenti formali, potranno ora iniziare le procedure per la predisposizione dei bandi e delle gare di appalto per i lavori che impegneranno il Conservatorio ferrarese per i prossimi due anni.

"È un importante risultato per il nostro Conservatorio - affermano il presidente del Conservatorio Maria Luisa Vaccari e il direttore Scafati - che premia l'impegno costante per il recupero di una sala da concerti chiusa al pubblico da troppo tempo, preziosa per Ferrara. I lavori saranno impegnativi, ma dopo tutti questi anni, quando sarà il momento, la riapertura dell'Auditorium sarà una festa per tutti i ferraresi".

Dagli anni Trenta del Novecento fino al 1975, l'Auditorium - posto nel cuore del quadrilatero novecentista - è stato utilizzato come importante sala da concerto e ha ospitato i maggiori concertisti dell'epoca. In seguito è stato utilizzato prevalentemente a uso didattico da docenti e allievi del Frescobaldi, fino al 1993, quando è stato chiuso al pubblico.

Dal '96 è stato interdetto anche all'uso didattico, per importanti lavori di adeguamento alle norme di sicurezza e alla bonifica dell'amianto. (ANSA).