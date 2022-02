Saga Coffee: raggiunto accordo per la reindustrializzazione

(ANSA) - BOLOGNA, 18 FEB - Raggiunta l'intesa per la reindustrializzazione della Saga Coffee di Gaggio Montano, in provincia di Bologna. Lo hanno annunciato l'assessore regionale al Lavoro, Vincenzo Colla, i sindacati e gli imprenditori Alessandro Triulzi e Raffaello Melocchi dopo un incontro in Regione durato circa cinque ore. Si tratta di un protocollo d'intesa che, se approvato dai lavoratori (oggi al novantaseiesimo giorno di presidio) con un referendum, dovrà essere sottoscritto a viale Aldo Moro il 24 febbraio.

La costituenda 'Newco', partecipata dalle aziende Tecnostamp e Minifaber, si impegna all'assunzione di almeno 137 lavoratori entro i dodici mesi che saranno interessati al ricorso alla Cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs) per la cessazione di Saga Coffee. Il numero dei lavoratori salirà a 150 nel caso in cui Invitalia - l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e dello sviluppo d'impresa, controllata dal ministero dell'Economia - confermi il proprio ingresso nella neoazienda. Tra i punti principali dell'accordo anche la definizione di un piano sociale da parte di Saga Coffee con il ricorso alla Cigs per cessazione della durata di 12 mesi, un'integrazione giornaliera agli importi di cassa pari a 20 euro lordi e un sistema di incentivazioni all'esodo che arriva fino a 85.000 euro. Inoltre, la Newco, che applicherà il contratto nazionale dell'industria metalmeccanica, prevede un piano industriale fondato sulla prosecuzione dell'attività d'impresa, della continuità operativa del sito ed è previsto un ricorso futuro a un periodo di cassa integrazione per il tempo necessario a completare gli investimenti e le attività connesse alla reindustrializzazione. (ANSA).