Da Aeronautica oltre 16mila euro a 3 associazioni no-profit

(ANSA) - BOLOGNA, 18 FEB - E' stato consegnato questa mattina, nella sede del Comando Operazioni Aerospaziali (Coa) di Poggio Renatico (Ferrara), il maxi assegno simbolico di 16.253,40 euro ai rappresentanti delle tre associazioni no-profit ferraresi beneficiarie della raccolta fondi, organizzata in occasione del concerto di beneficenza dell'Aeronautica Militare che si è tenuto lo scorso 8 dicembre al Teatro Comunale 'Claudio Abbado' di Ferrara. Le tre realtà - associazione Nati Prima, Gruppo Estense Parkinson e associazione Malattia Alzheimer - sono state selezionate in accordo con l'assessorato alle Politiche sociali di Ferrara.

L'assegno, che sarà diviso in parti uguali, è stato consegnato dal generale Claudio Gabellini, comandante del Coa.

"Il concerto di beneficenza ci ha permesso di trascorrere una serata nel segno della rinascita, che ci ha portato a rivivere momenti emozionanti legati al nostro passato. Ma questo non deve farci dimenticare - ha detto Gabellini - le tante persone che soffrono, anche qui nel nostro territorio e proprio per questo, pur con le difficoltà dovute alla pandemia, abbiamo sentito la necessità di fare il possibile per dare il nostro contributo a Voi associazioni che quotidianamente operate in favore dei più svantaggiati".

La realizzazione dell'evento è stata possibile grazie al sostegno di numerose aziende del territorio che hanno aderito all'iniziativa e alla collaborazione dell'Avis di Ferrara. Alla cerimonia di questa mattina era presente anche l'assessora alle Politiche sociali di Ferrara, Cristina Coletti. (ANSA).