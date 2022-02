Covid: contagi e ricoveri in calo in E-R, ancora 28 morti

Calano, in Emilia-Romagna, i contagi e i ricoveri per il Coronavirus, anche se nelle ultime 24 ore si sono registrati ancora 28 morti, fra i quali anche un uomo di 53 anni nel Reggiano.

In un giorno ci sono stati 3.448 casi di positività, individuati sulla base di quasi 27mila tamponi. Vistoso il calo su base settimanale: l'incidenza è di 613 casi ogni 100mila abitanti, mentre una settimana fa era quasi il doppio, a 1.116.

Cala anche l'Rt, ovvero l'indice del contagio sceso da 0,85 a 0,64. I casi attivi sono 62.486, il 97% dei quali in isolamento domiciliare. In terapia intensiva ci sono, per la prima volta da molte settimane, meno di 100 ricoverati: sono infatti 96 (sei in meno di ieri), 50 dei quali non vaccinati. Negli altri reparti Covid i pazienti sono invece 1.769, 68 in meno di ieri. (ANSA).