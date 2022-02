Ruba scooter e si schianta contro auto, grave giovane

È ricoverato in prognosi riservata, all'Ospedale Maggiore di Bologna, un giovane, ancora non identificato, che ieri pomeriggio a Castenaso, nel Bolognese, ha rubato uno scooter e si è schiantato contro un'auto parcheggiata. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri: in base a quanto accertato, il giovane, che con sé non aveva alcun documento, si è avvicinato al mezzo dopo che il proprietario, un 62enne di Castenaso, lo aveva parcheggiato in strada, in via Tosarelli, per effettuare un prelievo allo sportello bancomat. Il ragazzo è salito in sella ed è partito senza, a quanto si apprende, indossare il casco. Poco dopo ha perso il controllo dello scooter finendo contro un'auto parcheggiata a lato della strada. Immediatamente soccorso, il giovane è stato elitrasportato in gravi condizioni all'Ospedale Maggiore.