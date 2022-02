Covid: E-R, contagi in calo ma lieve aumento dei ricoveri

Continua il calo di contagi di coronavirus in Emilia-Romagna, 2.695 sulla base di 17.360 tamponi nelle ultime 24 ore, mentre c'è un lieve rialzo dei ricoveri nei reparti Covid: 51 pazienti in più da ieri, per un totale di 2.118. Nelle terapie intensive invece ci sono 113 persone, 8 in meno da ieri, di cui 57 non vaccinati. Il bollettino quotidiano della Regione dà conto di altri 32 decessi con Covid, fra i quali il più giovane un 59enne nel Modenese. Sabato scorso si è svolto un altro open day vaccinale riservato ai giovani, bambini e ragazzi da 5 a 19 anni: in totale sono state effettuate 6.617 somministrazioni, di cui 4.267 a bimbi tra 5 e 11 anni e 2.350 a ragazzi tra 12 e 19 anni.