Industria Italiana Autobus: 4 mezzi elettrici a veneta ATVO

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - Industria Italiana Autobus (IIA) si è aggiudicata la fornitura di quattro Menarini Citymood 12e, il primo autobus elettrico interamente progettato e realizzato in Italia, alla ATVO (Azienda Trasporti Veneto Orientale). Lo annuncia un comunicato. "L'assegnazione della prima fornitura di veicoli elettrici non può che confortarci e rendere orgogliosi del lavoro di progettazione e realizzazione del primo autobus made in Italy - commenta Antonio Liguori, Chairman e Ceo di Industria Italiana Autobus - confidiamo che ciò rappresenti soltanto il primo passo nel mercato dei nuovi prodotti da parte di Industria Italiana Autobus che vuole essere protagonista della transizione green come le compete, mantenendo elevato il valore della produzione nazionale". Il Citymood 12e è a propulsione elettrica, con emissioni zero, non soltanto nella trazione ma anche nella climatizzazione e nei sistemi ausiliari; gli interni sono riciclabili al 100%. (ANSA).