Esce nuova edizione 'Un Pirata in Cielo' libro su Pantani

(ANSA) - PERUGIA, 11 FEB - Esce lunedì 14 febbraio, nel 18/o anniversario della morte di Marco Pantani, la nuova edizione di "Un Pirata in Cielo", libro di Riccardo Clementi il cui sottotitolo è "18 volte Pantani: la sue gesta nella memoria eterna delle montagne". Con il volume edito da Urbone Publishing, il giornalista e scrittore ha voluto omaggiare la figura del Pirata a 18 anni dalla sua scomparsa.

Si tratta - spiega l'autore - di un aggiornamento del volume uscito nel 2018 con lo stesso titolo, che si compone di quattro capitoli aggiuntivi, una nuova "Praefatio" introduttiva e contenuti inediti per un totale di circa 50 pagine rispetto alla prima edizione. Anche la copertina, realizzata dal graphic designer Stefano Tomassetti, presenta novità grafiche, perché alle montagne e al cielo stellato si aggiunge il mare da cui il Pirata di Cesenatico trae origine.

E se il primo volume del 2018 ruotava tutto intorno al numero 14 la nuova edizione fa del 18 l'elemento di riflessione del testo. "Il 14 febbraio è il 18/o anniversario della morte di Pantani - scrive Clementi - 18 anni, il tempo della maturità.

Anche la memoria di Marco raggiunge la maggiore età. L'epopea del Pirata è diventata grande, ha cambiato aspetto e nella memoria collettiva si è rivelata per quello che è realmente.

Questa nuova edizione vuole continuare a far vivere Pantani attraverso il racconto delle sue imprese in bicicletta, opere d'arte da consegnare ai posteri".

Ai 14 capitoli dedicati alle altrettante vittorie del Pirata tra Giro e Tour prima del 5 giugno 1999, quando Pantani fu sospeso dal Giro d'Italia "a tutela della sua salute" a causa dell'ematocrito, Clementi ha aggiunto quattro capitoli sulla scia di altri quattro successi o risultati importanti: le due spettacolari vittorie al Tour de France 2000 sul Mont Ventoux e a Courchevel e poi, come un viaggio a ritroso nel tempo, la medaglia di bronzo ai Mondiali in Colombia nel 1995 e il trionfo al Giro d'Italia Dilettanti under 23 del 1992. (ANSA).