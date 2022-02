Banche: Cassa Ravenna, +17% utile netto del 2021

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - In decisa crescita, nel 2021, l'utile netto della Cassa di Ravenna Spa, salito a 19,693 milioni di euro (+17,1%). E' quanto si legge in una nota dell'istituto presieduto da Antonio Patuelli secondo cui Il consiglio di amministrazione della Cassa ha deliberato la proposta di distribuzione di un dividendo nella forma di un'azione ogni 38 possedute o, a richiesta, in contanti, di 40 centesimi di euro per azione. A livello consolidato , l'utile netto di gruppo è cresciuto a 26,9 milioni di euro (+78,04%). I coefficienti patrimoniali di Vigilanza al 31 dicembre 2021 "confermano l'elevata patrimonializzazione del Gruppo: il CET 1 Ratio di Gruppo è pari al 13,86% rispetto al 7,53% richiesto dalle competenti Autorità al Gruppo Cassa nell'ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale SREP, mentre il Total Capital Ratio di Gruppo è pari al 15,83% rispetto all'11,45% richiesto." Il gruppo ha visto inoltre la raccolta diretta da clientela cresciuta a 6.303 milioni di euro (+9,22%), la raccolta indiretta è cresciuta a 7.784 milioni di euro (+8,97%), di cui 4.074 milioni di euro (+11,31) di risparmio gestito (comprensivo dei prodotti finanziario-assicurativi) Gli impieghi a famiglie e imprese crescono a 4.255 milioni di euro (+9,23%). Per la qualità del credito, il totale di tutti i crediti deteriorati netti (sofferenze, inadempienze probabili e scaduti) è del 2,7% del totale degli impieghi netti (-24,07%). (ANSA).