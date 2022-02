Scherma paralimpica, la seconda prova nazionale è in E-R

Le qualificazioni per i campionati nazionali di scherma paralimpica e per non vedenti si svolgeranno al Palasavena di San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna. Si tratta della seconda tappa, dopo quella di Fermo, che vedrà la partecipazione, sabato 12 e domenica 13 febbraio, di circa 140 atleti in vista dei campionati italiani in programma a Macerata dal 9 al 12 giugno.

La due giorni è organizzata dalla società Zinella Scherma in collaborazione con la Federscherma ed è patrocinata dal Comitato italiano paralimpico (Cip) e dal Comune di San Lazzaro di Savena. "È un appuntamento importante per la scherma paralimpica italiana, che è un movimento in grande crescita come testimoniato dai numeri dei partecipanti e dai risultati raggiunti dai nostri atleti in campo internazionale", ha detto in conferenza stampa il consigliere di Federscherma Alberto Ancarani. Isabella Conti, sindaco di San Lazzaro ha ricordato "l'importanza della Zinella Scherma nel panorama dello sport cittadino", e Roberto Cristofori, Delegato Cip di Bologna, che ha voluto sottolineare "l'aspetto culturale dello sport paralimpico". Presenti anche gli atleti "di casa" Emanuele Lambertini e Matteo Addesso e Magda Melandri, presidente della Zinella Scherma e maestra. (ANSA).