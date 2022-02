Rapinarono coppia e molestarono lei, tre minori arrestati

Quattro ragazzini, minori di origine tunisina, sono ritenuti responsabili di una serie di rapine e aggressioni compiute a inizio dicembre in centro a Bologna, con un episodio particolarmente grave in cui una giovane coppia non solo è stata rapinata ma mentre il ragazzo veniva picchiato la ragazza veniva anche molestata. I fatti risalgono al 5 dicembre scorso ma vengono resi noti oggi: tre dei quattro ragazzini furono arrestati in flagranza, il quarto viene ora identificato e mandato in comunità.

Secondo quanto ricostruito dalla squadra mobile della Questura di Bologna, gli episodi di rapine aggravate in concorso furono cinque, avvenuti tra le 3 e le 4 di notte in via Urbana, via de' Coltellini, via Brignoli, via Lame. In un caso, una vittima è stata ferita con una bottiglia e ha riportato un taglio alla testa, portati via telefoni cellulari, denaro e vestiti. Gli agenti arrestarono in flagranza tre minori mentre stavano tentando di derubare una coppia di fidanzati in via Riva Reno. Due di loro risponderanno anche di violenza sessuale: molestavano la ragazza mentre altri picchiavano il ragazzo.

Un quarto minore, identificato successivamente perché durante una perquisizione è stato trovato in possesso di una giacca rubata durante una delle rapine, è destinatario della misura di collocamento in comunità. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna, eseguito dalla Mobile.