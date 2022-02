Auto contro betoniera, muore 82enne nel Reggiano

Incidente mortale in mattinata nel Reggiano. Un uomo di 82 anni ha perso la vita nel comune di Albinea, sulla strada provinciale 37, nel tratto di via Matteotti, poco fuori dal centro abitato del paese, in direzione località Borzano. Erano circa le 8.15 quando l'anziano alla guida della sua auto ha improvvisamente invaso la carreggiata opposta andandosi a scontrare con un camion bitumiera. L'uomo è deceduto sul colpo. A nulla è valso il tentativo di rianimarlo da parte del personale medico sanitario.

Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno dovuto sganciare il veicolo finito sotto al mezzo pesante. La polizia municipale è al lavoro per accertare la dinamica, ma stando alle prime ricostruzioni si ipotizza un malore del pensionato. (ANSA).