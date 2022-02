Mostre: capolavori '800 nel Giappone di Luchino dal Verme

(ANSA) - PIACENZA, 07 FEB - Una serie di fotografie ottocentesche raccolte da Luchino dal Verme (1813-1911) nel corso del suo viaggio in Giappone al seguito di Tommaso Alberto di Savoia, nel 1879-1880, sono al centro di una mostra nello spazio espositivo della biblioteca comunale Passerini-Landi di Piacenza, visitabile fino al 7 marzo. La raccolta di fotografie acquistate da Luchino Dal Verme durante il viaggio in Oriente, dal grande valore artistico, scattate da Felice Beato e da altri fotografi della scuola di Yokoama, sono oggi in possesso della famiglia Dal Verme. Alcune di queste foto furono utilizzate per illustrare il raro volume 'Giappone e Siberia. Note d'un viaggio nell'Estremo Oriente al seguito di S. A. R. il Duca di Genova' (Milano, Fratelli Treves, 1905), resoconto dettagliato del pioneristico viaggio scritto dallo stesso Luchino Dal Verme e conservato alla Biblioteca Passerini-Landi.

L'allestimento, curato da Ornella Civardi, prevede l'esposizione di ottanta riproduzioni fotografiche corredate da testi esplicativi sul viaggio e sulle foto. L'intento della mostra è anche quello di valorizzare un settore particolare del patrimonio della Biblioteca, continuando un percorso iniziato alla Passerini-Landi nel 2016 con le iniziative denominate "Ottobre Giapponese" e particolarmente centrate sulla collezione privata di oggetti giapponesi di Bruno Gullotta, presentata nel Salone Monumentale, e i suoi studi su Hokusai. (ANSA).