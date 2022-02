Blanco all'Eurofestival, slittano date dei concerti bolognesi

Sono state riprogrammate le due date di maggio del tour primaverile di Blanco all'Estragon di Bologna: dall'8-9 sono state spostate a domenica 22 e lunedì 23, perchè in qualità di vincitore al Festival di Sanremo il giovane artista bresciano parteciperà con Mahmood - con il brano 'Brividi' - all'Eurovision Song Contest, a Torino dal 10 al 14 maggio. Gli show sono 'sold out' e i biglietti in possesso rimarranno validi per le nuove date. Poi in estate il 'Blu Celeste Tour' toccherà tra l'altro l'Arena della Regina di Cattolica (Rimini) il 6 agosto.

Oltre ad aver collezionato in meno di un anno 28 dischi di platino, 7 dischi d'oro e più di un miliardo di streaming totali, Blanco è il più giovane artista italiano ad essersi posizionato per 18 settimane al primo posto della classifica Fimi/GfK dei singoli più venduti e il secondo artista del 2021 più ascoltato su Spotify. (ANSA).