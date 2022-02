Covid: in E-R nuovi contagi in calo e ricoveri stabili

Continua il trend di calo dei nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna. Sono 7.447 i contagi rilevati su poco più di 44mila tamponi nelle ultime 24 ore, età media 37 anni. I ricoveri sono sostanzialmente stabili: nelle terapie intensive ci sono 143 pazienti, tre in meno da ieri, di cui 79 non vaccinati. Età media 62 anni. Negli altri reparti Covid ci sono 2.413 persone, tre in più da ieri, età media 74 anni. Altri 33 i decessi con Covid-19 in regione, fra cui anche tre 52enni e un 54enne, tutti in provincia di Ferrara. Complessivamente i casi attivi di coronavirus sono sul territorio 155.685 (-22.164 da ieri), di cui 98,3% in isolamento a casa. È quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione.