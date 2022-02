Internet: E-R, accordo tra Lepida e nodo Mix per banda larga

(ANSA) - BOLOGNA, 04 FEB - Mettere a disposizione degli operatori di telecomunicazione luoghi idonei e servizi neutrali che facilitino i loro investimenti e di conseguenza l'offerta rivolta a cittadini e imprese dell'Emilia-Romagna. È uno degli obiettivi che si è posta la Regione e che trova compimento nell'accordo con il Milan Internet Exchange (Mix), il principale Internet Exchange Point italiano che dal 2000 fornisce servizi di interconnessione per lo scambio di traffico tra operatori di telecomunicazione.

L'Internet exchange point, spiega la Regione, è un punto di interscambio neutrale dove i vari operatori possono collegarsi direttamente uno all'altro per evitare salti multipli, ritardi, saturazione delle linee. Quello di Milano fornisce accesso a oltre 300 reti differenti. L'accordo, che dà attuazione a una delibera di Giunta, prevede l'installazione di apparati informatici del Mix negli spazi individuati dalla Regione in viale Aldo Moro. Proprio in questi giorni la sede di Bologna è entrata in piena operatività. Lo sbarco di Mix in Emilia-Romagna garantirà lo sviluppo di iniziative che favoriranno la presenza di fornitori di servizi e contenuti per reti a banda larga e ultra-larga: sono già una cinquantina oggi gli operatori che gravitano sulla rete Lepida. (ANSA).