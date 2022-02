Bus in fiamme nel Modenese, illesi conducente e studenti

Autobus della linea extraurbana a fuoco questa mattina a Carpi, nel Modenese, intorno alle 8. In salvo tutti i passeggeri, una ventina di studenti, e il conducente. Il mezzo è andato completamente distrutto. È avvenuto in via Roosvelt, il mezzo viaggiava sulla linea Carpi-Mirandola. Sull'incidente è intervenuta Seta, spiegando che il mezzo era in gestione a Saca. "L'autobus incendiato (marca Solaris modello Urbino, categoria Euro 5 alimentato a gasolio, matricola aziendale 255 immatricolato a dicembre 2007), era - spiega l'azienda -di proprietà di Seta ed utilizzato da Saca che, in quanto soggetto affidatario, ne cura anche la manutenzione. Dalla scheda tecnica del mezzo in questione che riporta lo storico degli interventi effettuati, risulta che era stato sottoposto regolarmente al programma di manutenzione ordinaria prevista per questo modello, ed aveva superato l'obbligatoria revisione annuale da parte degli ispettori della Motorizzazione Civile in data 09 ottobre 2021". Sul posto i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e la polizia di Stato. Accertamenti sulle cause delle fiamme.