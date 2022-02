Al via conferenze Lepida su transizione digitale e ecologica

(ANSA) - BOLOGNA, 03 FEB - Con un calendario di appuntamenti che vuole fornire una chiave di interpretazione sulla natura del processo di transizione digitale ed ecologica si apre un ciclo di conferenze aperte al pubblico e gratuite a Modena, Parma, Bologna e Cesena promosse da Lepida e curate dalla Fondazione San Carlo di Modena .

Un programma - spiegano gli organizzatori - che attraverso la comprensione delle origini, dell'evoluzione e delle conseguenze determinate dai processi in atto, soprattutto a seguito del forte impatto economico, sociale e culturale dell'emergenza COVID-19, potrà fornire gli strumenti per interpretare il presente e immaginare scenari più inclusivi e sostenibili per il futuro.

Al centro i grandi temi oggetto di confronto e dibattito a livello internazionale nella loro relazione con il digitale: la mobilità, la cultura, la geopolitica di Internet ma anche vecchie e nuove disuguaglianze e divari digitali, il rapporto tra comunità e intelligenza artificiale, la trasformazione urbana e il digitale. Il percorso prevede anche seminari di approfondimento e laboratori filosofici, riservati ai dirigenti Lepida, che tratteranno temi come l'identità digitale e la protezione dei dati personali negli ambienti virtuali.

Primo appuntamento venerdì 11 febbraio alle 17.30 con Stefano Maggi, professore di Storia contemporanea presso l'Università di Siena, dal titolo Mobilità sostenibile. Le forme di trasporto del futuro prossimo, che si svolgerà nel Teatro della Fondazione San Carlo, a Modena. (ANSA).