Abusi su 13enne in un pigiama party, 20enne denunciato

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 03 FEB - Una 13enne sarebbe stata abusata sessualmente da un ragazzo di 20 anni a Reggio Emilia. A dare notizia della denuncia è Roberto Mirabile, presidente della onlus reggiana 'La Caramella Buona' - associazione che sta seguendo il caso sia a livello di tutela legale sia psicologica assistenziale verso la vittima - sulle pagine della Gazzetta di Reggio. Ai primi di dicembre il giovane si sarebbe introdotto, insieme ad altri amici coetanei, nella casa della minorenne che stava facendo un 'pigiama party' con altre adolescenti.

"La serata doveva svolgersi solo tra ragazzine - ha raccontato Mirabile - i genitori le avevano lasciate sole alcune ore, ma i ragazzi si sarebbero introdotti approfittando di amicizie comuni. Un ventenne pare abbia portato delle bevande alcoliche in casa, facendo bere la 13enne per poi portarla in una camera". Qui si sarebbero compiuti gli abusi e pare che gli altri due amici, scoprendolo, abbiano tentato di dissuaderlo e invitandolo a smettere. Nelle settimane successive, notando che qualcosa non andasse nella ragazzina, i genitori hanno accolto il suo racconto sconvolto e, il 23 dicembre, hanno denunciato tutto ai carabinieri di Reggio Emilia, che stanno indagando sulla vicenda ascoltando i testimoni. (ANSA).