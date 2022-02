Covid: in E-R 11mila casi e 40 decessi, ricoveri in calo

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.068.696 casi di positività, 11.122 in più rispetto a ieri, su un totale di 60.700 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Vanno aggiunti, comunica la Regione nel bollettino, 315 nuovi casi registrati nel Circondario imolese da ieri, che per un problema di rilevamento non è stato possibile caricare da parte della Ausl. I dati verranno recuperati nei prossimi giorni. Il totale complessivo odierno sarebbe quindi di 11.437 casi. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell'Emilia-Romagna sono 154 (invariato rispetto a ieri), l'età media è di 62,4 anni. Sul totale, 92 non sono vaccinati. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 2.680 (-18 rispetto a ieri). I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 287.057 (-42.100), il 99% in isolamento domiciliare.