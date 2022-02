Covid: guarita non ottiene il Green pass, 'errore farmacia'

Domani saranno 14 giorni che è guarita dal Covid, ma ancora non ha ottenuto il super Green pass. Vittima di un 'cortocircuito' del sistema sanitario, nato a quanto pare da un errore nel caricamento dei dati da parte di una farmacia, è un'avvocatessa bolognese, Sara Paganelli. "Ho scritto e telefonato all'Ausl, al ministero della Salute, all'ordine dei farmacisti, ma non riesco a sbrogliare questa situazione. Ora per poter ottenere il Green pass semplice sto facendo tamponi ogni 48 ore, ma avrò bisogno di quello rafforzato per poter entrare in tribunale, altrimenti dal 15 febbraio mi riuscirò più ad accedere. E poi avevo pagato abbonamenti a piscina, palestra e non posso andare al ristorante", spiega l'avvocatessa.

Risultata positiva il 7 gennaio, contagio certificato da un tampone antigenico in farmacia, l'avvocatessa si è negativizzata il 20, con un test molecolare eseguito in un poliambulatorio privato. Il referto di guarigione è stato caricato il 21, ma il pass verde non è mai arrivato. Nel frattempo ha ricevuto, però, la comunicazione che le sarebbe stato annullato il pass precedente, quello della seconda dose, in assenza della terza.

La stessa avvocatessa ha appreso quindi dalla farmacia che c'era stato uno sbaglio nel caricamento dell'esito del primo tampone, quello della positività, che quindi non risulterebbe essere stata trasmessa. A quel punto Paganelli ha iniziato a scrivere e telefonare per spiegare il problema e cercare una soluzione e nel frattempo ha ottenuto anche un certificato dal medico di base, ma non è stato sufficiente per avere il Green pass rafforzato e poter, così, usufruire di servizi e attività consentite. (ANSA).