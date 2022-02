Zaki, 'la mia udienza è stata rinviata al 6 aprile'

Il processo a Patrik Zaki è stato aggiornato al 6 aprile: lo ha detto all'ANSA lo stesso studente egiziano dell'università di Bologna. "Sì, il 6 aprile", ha detto Patrick rispondendo alla domanda se l'udienza fosse stata aggiornata a quella data come segnalato da fonti a Mansura.

Prima dell'udienza Patrick Zaki è stato tenuto "circa mezz'ora" nella "gabbia degli imputati". Lo ha detto a giornalisti lo stesso attivista egiziano dopo aver confermato che "la corte ha appena deciso di rinviare l'udienza al 6 di aprile. Adesso sono libero ed è un bene".

"È un'attesa ancora enormemente lunga quella di Patrick per avere finalmente la sua libertà. È una data che ricorre quella del 6 aprile: nel 2020 e nel 2021 c'erano state altre udienze in questa data. Speriamo che sia l'ultimo giorno in cui Patrick si presenterà di fronte a un giudice e fino ad allora c'è da aspettare, da stargli vicino e accompagnarlo in questa lunga attesa di quella che speriamo sia l'ultima udienza". Così all'ANSA Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International in Italia, commenta la notizia dell'ennesimo rinvio di udienza sul caso di Patrick Zaki.